МИД России раскритиковал "сделку века" Трампа

Небензя предложил провести в Москве переговоры между Израилем и Палестиной

Переговоры Палестины и Израиля по дипломатическому урегулированию могут пройти в Москве, причём без предварительных условий. С таким предложением на заседании Совбеза ООН выступил наш постпред при организации Василий Небензя, передает "ТВ Центр".

На заседании обсуждался мирный план США по палестино-израильскому урегулированию. По словам дипломата, предложенная Дональдом Трампом так называемая "сделка века" привлекает внимание к проблеме, но не дает справедливого решения, которое устраивало бы все стороны конфликта. Россия же настаивает, что нужно опираться на соответствующие резолюции Совбеза ООН и Генассамблеи.

"Мы неоднократно говорили, что примем тот план урегулирования, который будет взаимоприемлем обеим сторонам. Но как быть в ситуации, когда одна сторона - палестинская - считает план несправедливым и отказывается его принимать? План, в котором решать проблемы окончательного статуса палестинской территории, предлагается принимать за счет односторонних уступок", - отметил Небензя.

Напомним, в конце января Дональд Трамп в присутствии израильского премьера Нетаньяху представил новый план, по которому Иерусалим признавался бы единой столицей Израиля, а само государство получило бы возможность аннексировать ряд палестинский территорий. При этом интересы второй стороны в документе учтены не были. Как уже заявили в нашем МИД, сделка не имеет ничего общего с международным правом и резолюциями Совбеза ООН.

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