Не инопланетяне: ученые объяснили загадочные сигналы из глубин космоса

Некоторые из зафиксированных импульсов следуют чёткому графику

Дальний космос посылает нам сигналы. Астрономы разных стран обсуждают источник радиоволн, обнаруженный на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли. В силу того, что сигналы - это повторяющиеся серии мощных импульсов, возникла версия, что внеземной разум взывает к собратьям во вселенной. Но у учёных есть и другое, более прозаическое объяснение.

Загадочные сигналы из глубин космоса - быстрые импульсы очень узкого диапазона и длительностью ровно 5 миллисекунд, но с колоссальной мощностью, эквивалентной энергии, которую Солнце излучает за десятки тысяч лет. При этом радиосигнал повторяется в рамках 16-дневного цикла: активность первые четыре дня, затем 12 суток тишины. Находится источник сигналов, предположительно, на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли, передает "ТВ Центр".

На основе этих данных даже серьёзные астрофизики допустили, что подобные импульсы - продукт технологической деятельности высокоразвитой внеземной цивилизации. Например, их может создавать межзвёздный корабль, который мгновенно перемещается на огромные расстояния.

"Конечно, вопросы "одни ли мы в космическом пространстве?" не оставляет человечество. Отвергать существование жизни на других объектах Вселенной было бы слишком опрометчиво. Я почти уверен, что жизнь на других планетах существует, правда она может быть представлена в более сложных формах. Кроме того, во Вселенной могут обитать цивилизации с более высоким уровнем развития, чем наша. Не исключено, что человечество уже не раз взаимодействовало с инопланетными технологиями, но просто не знает этого", - рассказал профессор Гарвардского университета Ави Лёб.

Первые быстрые сигналы радиотелескопы "услышали" ещё в 2001 году. Но без внимания учёных они оставались ещё 6 лет. Столько времени понадобилось на то, чтобы признать: это не было техническим сбоем в одном из приборов. И теперь астрономы выяснили, что некоторые из зафиксированных импульсов следуют чёткому графику.

"Идея о том, что это как-то связано с, например, технической деятельностью, высказывалась, но довольно быстро стало ясно, что всплесков очень много, их тысячи в день, они приходят с больших расстояний отовсюду с разных сторон одинаково, не несут никакой информации. То есть, это выглядит, как нормальный естественный процесс. И было очень странно, если бы цивилизации это делали. Это очень неразумно с точки зрения цивилизации устраивать такой фейерверк", - считает астрофизик Сергей Попов.

Наиболее вероятной версией учёные считают то, что подобные быстрые радиосигналы могут излучать магнетары. Это малоизученный тип нейтронных звёзд. В диаметре они не превышают 30 километров. Но масса большинства из них превышает массу Солнца, а сильные магнитные поля позволяют давать короткие, но очень мощные импульсы в разных диапазонах, в том числе и радио. Вполне объяснима и периодичность сигналов.

"Довольно часто сигналы, в том числе от нейтронных звёзд, оказываются периодическими. Самая простая идея состоит в том, что нейтронная звезда входит в двойную систему, вращается по орбите, и, соответственно, на части орбиты мы видим сигнал, нам не мешает какая-то плазма вокруг, она его не поглощает, а на части орбиты плазма поглощает сигнал", - пояснил Сергей Попов.

Как бы ни были разочарованы сторонники идеи существования внеземных цивилизаций, короткие радиосигналы всё же чрезвычайно интересны для астрофизиков. Благодаря этим импульсам, прошедшим миллиарды световых лет, учёные могут тестировать теорию относительности, ставить для себя новые задачи в астрономии, а значит - глубже уйти в тайны природы и узнать там что-то новое.

Оксана Фомичева, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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