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Немецкая медсестра рассказала о преимуществе российских врачей

09:04
  • среда
  • 12 февраля 2020

Ей довелось поработать в больнице Нижнего Новгорода

Российские врачи превосходят немецких в вопросе диагностики.
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К такому выводу пришла медсестра из Германии Мария Герлиц, проходившая практику в одной из больниц Нижнего Новгорода. В отличие от немецких коллег, российские врачи "не брезгуют персональным осмотром", в то время как медики ФРГ больше полагаются на результаты лабораторных исследований и компьютерной диагностики.

Это еще связано с тем, что многие обследования в России слишком дороги, и врачам приходится осматривать пациента при помощи стетоскопа, прощупывать пальцами, пишет газета "Известия".

Герлиц удивило, что зачастую российские врачи не рассказывают своим пациентам о назначенном лекарстве и методе лечения.

"Многие считают, что у врачей есть соответствующие знания и им виднее, что лучше для больного. Так что пациенту лучше помалкивать и просто выполнять указания", - заявила она в интервью немецкому изданию Mitteldeutscher Rundfunk.

Кроме того, девушка считает, что российским врачам не хватает вежливости в общении с пациентами, однако на собственном опыте убедилась, что вежливую речь никто не воспринимает серьезно. В результате ей пришлось отказаться от "излишне вежливых оборотов" – это позволило добиться большего успеха с пациентами. Герлиц пришла к выводу, что вежливость в России считается проявлением слабости.

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