14-летняя дочь Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца

Ариадна и Елена прекрасно ладят

14-летнюю Ариадну, единственную дочь Анастасии Волочковой, стали часто видеть в компании телеведущей Елены Николаевой. 34-летняя ведущая "Доброго утра" встречается с 57-летним Игорем Вдовиным, бывшим мужем балерины.

Елена Николаева и Ариадна посетили светскую премьеру фильма "Лед-2", которая состоялась в кинотеатре "Октябрь". Позируя перед фотографами, они держались за руки и мило улыбались. Дочь Волочковой и Вдовина вела себя уверенно и непринужденно, как будто уже давно привыкла ступать по красной дорожке.

Ранее Елена и Ариадна ходили на фильмы "Король Лев", "Девушки бывают разные", "Холоп". По данным kp.ru, новогодние праздники Ариадна провела не с мамой в Таиланде, а с отцом и его избранницей в Хельсинки.

С недавних пор, как пишет издание, Ариадна живет с отцом. По словам Волочковой, дочери "удобно там жить, потому что рядом с квартирой Игоря находится ее школа".

Балерина писала в своей книге "Плата за успех", что Ариадне бывает тяжело в школе, потому что все знают ее маму. Кто-то девочке завидует, а кто-то восхищается ею. "Аришка этого стесняется, - пишет Волочкова. - Она сразу говорит: "Я хочу все сама. Я не хочу, чтобы думали, что я достигла чего-то только потому, что ты у меня такая мама, и что твое имя за меня все делает". И мне нравится эта реакция, она правильная".

Волочкова родила дочь в 2005 году. По данным СМИ, через год балерина рассталась с Вдовиным. Они состояли в гражданском браке.

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