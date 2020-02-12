Больная раком актриса Яковлева после химиотерапии показала себя без волос

Звезда "Экипажа" рассказывает о своем недуге в соцсети

Александра Яковлева уже несколько лет борется с онкологией. О своем недуге она рассказала в интервью на телевидении.

Медики обнаружили у артистки четвертую стадию рака груди. Яковлева всеми силами борется за жизнь и не просит материальной помощи. Звезда "Экипажа" не унывает, продолжает выходить на сцену и своим примером пытается вдохновить людей, столкнувшихся с похожей бедой.

62-летняя артистка уже перенесла несколько курсов химиотерапии. Из-за лечения ей пришлось расстаться с волосами. В свет Яковлева выходит в парике или в шляпке, но в соцсетях Александра не стесняется показывать, как выглядит на самом деле.

На странице Яковлевой в Instagram есть фото и видео, на которых артистка демонстрирует себя без волос на голове. К примеру, после очередного сеанса химии звезде кино разрисовали голову хной. Как накладывался рисунок и конечный результат она показала в соцсети.

Поклонники поддерживают Александру и уверяют, что она прекрасна и с волосами, и без них. Люди желают своей любимой актрисе выздоровления.

Напомним, летом 2019 года Александра Яковлева призналась, что у нее четвертая стадия рака груди. По словам актрисы, медики говорили, что жить ей осталось всего несколько месяцев, так как болезнь быстро прогрессировала. Однако звезда продолжала лечение, прошла около 20 курсов химиотерапии. После чего Александрой буквально случилось чудо - опухоль перестала расти.

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