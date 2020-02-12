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Зачем Эрдогану сирийский Идлиб?

09:41
  • среда
  • 12 февраля 2020

Присутствие турецких войск в САР незаконно

В последнее время действия Турции в Сирии сильно накаляют обстановку. По международному праву, присутствие Анкары в республике незаконно: нет никаких резолюций Совбеза ООН, нет двусторонних договоренностей с правительством Сирии.

Для Турции важно спокойствие на северо-востоке Сирии для безопасности своих границ. Южная провинция Идлиб – лишь козырная карта в руках Эрдогана. Об этом Алексею Фролову в эфире программы "События. 25-й час" рассказала советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

"Ясно, что Эрдоган прочерчивает красные линии, этой ажиотацией он хочет показать: "А ну-ка, не подходите близко" <…> Однако я уверена, что Эрдоган все-таки готов к переговорам, поэтому встреча Путина и Эрдогана будет очень важна", - отметила эксперт.

Полный комментарий Супониной смотрите в видео.

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