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Цискаридзе раскрыл размер зарплат в балете

09:48
  • среда
  • 12 февраля 2020

Он высказался о минусах своей профессии

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что начинающие артисты балета получают зарплату примерно в размере 12 тысяч рублей. 
Николаю Цискаридзе несколько раз вызывали скорую

"Но дальше уже идет выслуга за спектакль. Кто становится выше рангом, у тех зарплата побольше", - объяснил Цискаридзе. По его словам, некоторые танцовщики получают "чрезмерную зарплату" благодаря финансовой помощи спонсоров. 

При этом народный артист России с сожалением отметил, что карьера артиста балета скоротечна: "Если в 23 года ты не звезда, то до свидания". 

Николай Цискаридзе также заявил, что зачастую успех и благополучие танцовщика зависит от руководства театра. С его слов, сейчас многими труппами руководят люди, которые никогда не блистали на сцене. Упиваясь своей властью, они "сталкивают лбами" своих подопечных. "Они подпитывают людей скандалами", - сказал Цискаридзе в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" (цитаты по teleprogramma.pro). 

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