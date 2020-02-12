Кота Пипито эвакуировали в Россию из Китая из-за коронавируса

Питомец не смог выехать вслед за хозяином

Власти Забайкалья вернули на родину кота Пипито, который застрял в Китае из-за проблем с документами.

Хозяин усатого, Илья Золотухин, переехал в китайскую Маньчжурию четыре года нахад. Когда вспыхнула эпидемия коронавируса, мужчина вернулся на родину, а кота не выпустили из страны из-за отсутствия необходимых ветеринарных справок, передает "Газета.Ru". При этом При этом оперативно получить их тоже не было возможности – все офисы закрыты на карантин.

По возвращению в Россию Золотухин обратился за помощь к местным властям, те обещали урегулировать все вопросы.

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