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Экс-стилист Пугачевой раскритиковал стиль молодой музы Петросяна

10:20
  • среда
  • 12 февраля 2020

Он отказался с ней работать

Стилист Джордж Ровалс критически высказался о модных предпочтениях 30-летней Татьяны Брухуновой, которую называют музой и супругой 74-летнего юмориста Евгения Петросяна. 
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Многие поклонники Брухуновой считают ее иконой стиля. С нее берут пример, у нее просят советов по выбору одежды, ее хвалят за смелые и оригинальные наряды. Некоторые полагают, что Татьяна слишком увлекается старомодными и винтажными вещами, однако девушка уже привыкла игнорировать критику в свой адрес. 

Стилиста Джорджа Ровалса попросили оценить внешний вид Брухуновой. "После Джулии Робертс работать с такими, как Брухунова, не могу. Она же кукла! Ходячее чучело! Жены не бывают такими! Что зацепило в ней Петросяна?" - цитирует его Sobesednik.ru. Стилист предположил, что народного артиста РСФСР привлекла молодость его помощницы. 

Как пишет издание, Джордж Ровалс сотрудничал с такими звездами, как Алла Пугачева, Джулия Робертс, Саманта Фокс, Софи Лорен, Тина Тернер. 

Напомним, Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Елены Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Слухи о ее романе с артистом появились летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста со Степаненко. По данным СМИ, в декабре прошлого года Петросян и Брухунова поженились. Официального подтверждения этой информации нет.

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