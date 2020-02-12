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Храп назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

10:36
  • среда
  • 12 февраля 2020

Ночью человек плохо спит, а днем страдает

Храп сам по себе не опасен, однако является предвестником серьезного заболевания.
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Речь идет о синдроме обструктивного апноэ. При нем у человека случаются частые остановки дыхания во сне, пишет газета "Известия" со ссылкой на радио Sputnik.

"Человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой", - рассказал врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

Как следствие – портится ночной сон, днем человек страдает от усталости и головных болей. При этом для детей храп более опасен, чем для взрослых. Из-за прерывания дыхания мозг недополучает кислород, который нужен для развития организма.

Страдающим от обструктивного апноэ следует обратиться к врачу за консультацией.

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