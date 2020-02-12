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Сандерс выиграл праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире

11:45
  • среда
  • 12 февраля 2020

На втором и третьем местах - Пит Буттиджич и Эми Клобушар

Сенатор Берни Сандерс лидирует на праймериз демократической партии США в Нью-Гэмпшире. Сейчас подсчитано 90% бюллетеней. Оставшиеся 10%, по словам экспертов, серьёзно на результат уже не повлияют, передает "ТВ Центр".

Сандерс набрал 26% голосов. На втором и третьем местах - самый молодой кандидат Пит Буттиджич и сенатор Эми Клобушар. А считавшийся фаворитом Джо Байден занял лишь пятую строчку. Это уже второй провал бывшего вице-президента. На праймериз в Айове он пришёл к финишу четвёртым. Сам политик заявил, что вся борьба ещё впереди. Он считает, что успех кандидата зависит от поддержки цветного населения. В Нью-Гэмпшире и Айове его мало в отличие от следующих штатов, где пройдёт голосование.

Единого кандидата от демократов выберут в июле на съезде партии. Республиканцы определятся со своим претендентом на президентское кресло в августе. Среди них с большим отрывом лидирует действующий глава государства Дональд Трамп.

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