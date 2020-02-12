"Ударили даже девушку": поляки равнодушно наблюдали за избиением русских туристов

Нападение на русскоязычных туристов произошло в польской Торуни

Ежегодно польский город Торунь принимает десятки тысяч путешественников. На родину Коперника едут за красивыми пейзажами на Висле и прекрасной архитектурой. Увидеть все это решили и пятеро туристов из России, Белоруссии и Украины. Но в итоге поездка для них закончилась в больнице.

"Вместе с друзьями на меня напали в центре Торуни у входа в Старый город. Причиной нападения группы молодых людей стал разговор на русском языке в нашем кругу. У них не было никаких угрызений совести даже ударить девушку. На нас напали под лозунгами "Польша для поляков", - рассказал в своем фейсбуке Димьян Ниджевский.

Первым об этом нападении сообщил гражданин Польши, сопровождавший туристов. После чего эту новость уже подхватили польские СМИ, опубликовав снимки с камер наблюдения. На них прекрасно видны лица нападавших. Их сейчас ищет полиция, опрашивая свидетелей, которые в момент нападения даже не попытались помочь иностранцам.

"Больше всего меня пугала пассивность людей, которые не реагировали и равнодушно проходили мимо сложившейся ситуации. Я бывал в разных странах, и в России, и на Украине, и в Китае, ко мне всегда относились с уважением и я мог рассчитывать на помощь других людей. Я в ужасе от того, что происходит, но, к сожалению, это не единственный случай в последнее время", - возмущается Ниджевский.

Нападения на национальной почве для Польши действительно стали нормой. И чаще всего агрессию националисты проявляют именно в отношении русскоговорящих, особо не различая, откуда человек приехал - из Украины, Белоруссии или России. Их унижают и избивают. Происходят и крупные акции. Достаточно вспомнить атаку на российское посольство в Варшаве в 2013 году. Или массовые нападения на российских болельщиков, которые приехали на Евро-2012 в Польшу.

Причем эту ненависть ко всему русскому подпитывают и польские власти. Русофобия там негласно возведена в ранг государственной политики. А переписывание истории давно стало нормой. Отсюда и снос памятников советским солдатам. И заявления о том, что СССР наравне с фашистской Германией виновен в развязывании Второй мировой войны. И в последнее время этот бред из уст польских политиков звучит все чаще.

"Вынуждены с сожалением констатировать, что с приближением 75-й годовщины Великой Победы польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты. Только в боях за сохранение польской государственности погибли свыше 600 тыс. красноармейцев. Забвение этого объективного исторического факта в попытках превратить СССР в общественном сознании из страны-освободителя в виновника войны в угоду сиюминутным конъюнктурным целям попросту аморально", - заявили в российском посольстве в Германии.

Варшава уже договорилась до того, что сначала потребовала от Германии дополнительных репараций. А потом решила того же добиваться и от России. На это бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что попытки что-то получить от Москвы равнозначны попыткам вернуть молодость. Пострадавшие же в Торуне сейчас пытаются вернуть себе здоровье.

Александр Панюшкин, Илья Титов, "ТВ Центр".

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