Шпионский скандал века: ЦРУ десятилетиями читала шифровки 120 стран

Пострадавшие покупали шифровальное оборудование у подставной фирмы

США и Германия оказались в центре громкого шпионского скандала. Как стало известно журналистам, разведывательные службы этих стран на протяжении полувека перехватывали секретную информацию более чем 100 государств. Помогала им в этом швейцарская компания, которая производит оборудование для шифрования.

Это кажется сценарием фильма, но нет. Американская газета Washington Post вместе с немецким каналом ZDF публикуют выдержки из документов и показания свидетелей. Разведки США и Германии на самом деле обманом добывали секретные сведения из более чем половины стран мира. Шпионский скандал века. Даже двух.

"Более сотни стран мира платили миллиарды долларов для того, чтобы их секреты в итоге крали! Это довольно нагло", - возмущается политолог Рихард Альдрих.

Операция "Рубикон", так ее назвали американская и немецкая разведки, началась в семидесятые годы прошлого века. Когда ЦРУ вместе с БНД тайно берут под контроль базирующуюся в Швейцарии компанию CRYPTO AG. Та производит шифровальное оборудование, якобы самое безопасное в мире. Но по факту все ключи от шифров отдает в руки Вашингтона и Берлина.

В 78-м, когда лидеры Египта, Израиля и США собрались в Кэмп-Дэвиде для переговоров по мирному соглашению, американское Агентство национальной безопасности получает доступ ко всей секретной переписке президента Египта Анвара Садата.

В 82-м администрация Рейгана передает Лондону донесения аргентинского правительства, чем во многом предрешает итог Фолклендской войны.

В определенные годы через машины Сrypto проходит 40 процентов всей тайной мировой почты. В офисах ЦРУ и БНД читают секретные донесения из Индии, Ирана, Ирака, Ливии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Тотальный контроль. На котором еще и наживаются, зарабатывая на продажах техники миллиарды долларов. Впрочем, отмечает Washington Post, в 90-ые между союзниками начинают возникать разногласия.

"Оперативников ЦРУ смущала зацикленность BND на деньгах. Американцы постоянно напоминали немцам, что это разведывательная операция, а не прибыльное предприятие. Немцы же были озадачены готовностью американцев шпионить за всеми, кроме ближайших союзников. В списке целей были даже члены НАТО: Испания, Греция, Турция и Италия", - пишет издание.

В итоге немецкое агентство BND в 90-х прекращает работу с Crypto. Но ЦРУ выкупает долю немцев и продолжает шпионить. Активы компании через подставную фирму продают только в 2018-м., когда ее оборудованием уже фактически никто не пользуется. Все-таки тягу побыть Большим Братом, выявленную когда-то и Эдвардом Сноуденом, так просто не преодолеть.

"Криптоликс", как уже назвали этот скандал СМИ, только набирает обороты. После публикации данных швейцарское правительство объявило о начале расследования связей компании с ЦРУ и BND. Ранее в этом месяце у нее была отозвана экспортная лицензия. Впрочем, документы указывают, что в Берне прекрасно знали о "Рубиконе" и, очевидно, не возражали. Ровно до тех пор пока это не стало известно прессе. Которая теперь закономерно задается вопросом, а сколько еще таких секретов у героев этой истории.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра".

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