Убивал собак и продавал мясо в кафе: подробности о приморском живодере

Зоозащитники обнаружили настоящий концлагерь для собак

В Приморском крае полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными. Как утверждают зоозащитники, местный житель не только издевался над собаками, но и организовал целый бизнес - убивал и продавал животных в кафе. Сам он вину отрицает.

Николай Ким показывает территорию своего дома. Это место в городе Артем прославилось в социальных сетях как "концлагерь для животных". Сейчас здесь две большие породистые собаки. Выглядят упитанными, привязаны на длинные цепи.

Несколько дней назад зоозащитники увидели на участке у мужчины совершенно другую картину. Собак в несколько раз больше. Дворняги и породистые. Сидят по будкам или привязаны на короткие поводки.

С цепи зоозащитники забрали уже порядка 20 собак. Щенкам сейчас ищут новых хозяев. А пока они на передержке у волонтеров. За пенсионером наблюдают уже несколько месяцев. Говорят, каждый раз, когда приходят, видят новых животных. По словам зоозащитников, у мужчины много лет как налажен "собачий бизнес".

"Схема такая: маргинальные личности привозят ему собак. Он их покупает. Разделывает на мясо и продает мясо уже в местные кафе", - рассказывает зоозащитница Катерина Велес.

Во время одного из визитов волонтеров Николай даже признался им, что сам ест собак: "Ну я могу маленькую вырастить и съесть".

Съемочной группе на камеру говорит обратное.

— Я собак не ем. Я люблю собак.

— А если нужно, вы бы могли порезать собаку?

— Нет, мне это не нужно.

Недалеко от дома Николая, в поле, зоозащитники обнаружили трупы трех собак. Говорят, животные умерли не своей смертью. Сам Николай признается, собак ему действительно приносят. Но, по словам мужчины, он их кормит, а если находится хозяин, отдает.

Собака здесь есть почти в каждом дворе. Соседи говорят, что местные животные не пропадают. Дворняги гуляют по улице, хозяйские сидят на цепи. А вот владельцы с соседних районов находили своих пропавших питомцев в доме у Николая.

Спаниеля признали хозяева спустя почти пять лет. Хозяйка пошла в магазин, оставила собаку на улице, когда вышла, четвероного друга не оказалось. Куда пропало животное – зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, мужчина, предположительно похожий на Николая, накинул на пса удавку и потащил за собой. Собаку он вернул спокойно. И отрицает то, что животное украл.

Тем временем, условиями содержания собак заинтересовалась полиция. Сейчас проводится проверка. Заведено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Согласно новому закону, самая серьезная мера наказания – лишение свободы до трех лет.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра" Приморский край.

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