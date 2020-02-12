В переходе метро "Парк Победы" бросили двухмесячного младенца

Мать зафиксировали камеры видеонаблюдения

В переходе московского метро обнаружили брошенного на снег двухмесячного мальчика.

Ребенка заметил слесарь-электрик около станции "Парк Победы". Мальчик был завернут в теплое одеяло. Сотрудник метрополитена вызвал скорую помощь и полицию, передает интернет-портал "Дни.ру".

Сейчас следователи разыскивают родителей мальчика, его мама попала на камеру видеонаблюдения. В свою очередь медики проверяют здоровье малыша. На данный момент он находится в детской больнице имени Сперанского.

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