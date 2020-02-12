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Контрабандные сигареты из Белоруссии распространились по всей России

11:27
  • среда
  • 12 февраля 2020

В ряде областей каждая пятая пачка нелегальна

Почти во всех российских регионах обнаружили контрабандные табачные изделия из Белоруссии.

В Смоленской и Челябинской областях каждая пятая пачка нелегальна, их доля – 22%, свидетельствуют данные IT-компании "Эвотор", которая проанализировала данные с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране за январь 2020 года. В исследовании учитывались продажи тех брендов, которые не поставляются в Россию легально (NZ, Minsk, FEST, Credo).

Следом идут Дагестан (10%), Вологодская область (8%), Ивановская область (7%), Санкт-Петербург (6%) и Волгоградская область (5%), передает РИА Новости.

Популярность контрабандных сигарет объясняется низкой ценой – они стоят почти в два раза дешевле легальных.

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