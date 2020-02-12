Дженнифер Энистон призналась, что мечтает о детях

Актриса дала откровенное интервью

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которой 11 февраля исполнился 51 год, рассказала о чем мечтает. Звезда сериала "Друзья" дала интервью своей коллеге и подруге Сандре Буллок, которое опубликовал журнал Interview.

В ходе беседы Сандра затронула тему будущего, она спросила, какие цели сейчас стоят перед Джен. Актриса попыталась дать свой стандартный ответ о работе, но оборвала высказывание на полуслове и выдала то, что у нее действительно было в мыслях.

"У меня в голове есть маленькая картинка - я слышу шум океана, вижу океан, слышу смех, вижу бегущих детей, чувствую, как лед плавится в стакане, я вдыхаю запах готовящейся еды. Вот такую идеальную картинку рисует мое воображение", - призналась Дженнифер Энистон.

Сандра не нашла, что ответить коллеге на столь откровенное признание. После несколько лет травли в СМИ за бездетность Энистон предпочитает не говорить о личном. Для подруги она сделала исключение, поделившись мечтой.

Джен была дважды замужем, но рождение детей актриса все откладывала. С первым мужем Брэдом Питтом она планировала замести малыша, но ждала, когда супруг закончит съемки в фильме "Мистер и миссис Смит", чтобы можно было на время уединиться вдвоем и посвятить время семье. Однако тогда ее мечтам не суждено было сбыться. На съемочной площадке Брэд встретил красотку Анджелину Джоли, между ними завязался роман, и вскоре Дженнифер осталась одна.

Спустя десять лет после предательства мужа Джен открыла свое сердце другому мужчине. В 2015 году она вышла замуж за Джастина Теру. Но трехлетний брак распался, артисты просто не сошлись характерами. Детей завести они не успели.

После развода журналисты спрашивали у Энистон, почему она не родила. Некоторые даже обвиняли актрису в ненависти к детям. На беспардонные вопросы и реплики Джен отвечала, что для нее в данный момент на первом месте карьера, а о детях она не думает.

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