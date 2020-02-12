ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

82-летний россиянин зарезал 78-летнюю жену и едва не умер сам

11:55
  • среда
  • 12 февраля 2020

Возбуждено уголовное дело

В Архангельской области пенсионер убил свою пожилую супругу и предпринял попытку самоубийства.
Россиянин женился в 92 года и умер

Трагедия развернулась в одной из квартир города Новодвинск. По предварительным данным, 82-летний мужчина напал с ножом на 78-летнюю жену. Женщина скончалась на месте. После убийства хозяин дома решил добровольно уйти из жизни.

Прибывшие на место ЧП врачи обнаружили у мужчины резаные раны предплечий и сумели спасли мужчину. Установить мотив его действий пока не удалось, так как пенсионер не идет на контакт и не может принимать участия в следственных действиях, сообщили в СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожилая пара
Пожилая пара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.