82-летний россиянин зарезал 78-летнюю жену и едва не умер сам

Возбуждено уголовное дело
В Архангельской области пенсионер убил свою пожилую супругу и предпринял попытку самоубийства.
Трагедия развернулась в одной из квартир города Новодвинск. По предварительным данным, 82-летний мужчина напал с ножом на 78-летнюю жену. Женщина скончалась на месте. После убийства хозяин дома решил добровольно уйти из жизни.
Прибывшие на место ЧП врачи обнаружили у мужчины резаные раны предплечий и сумели спасли мужчину. Установить мотив его действий пока не удалось, так как пенсионер не идет на контакт и не может принимать участия в следственных действиях, сообщили в СКР по региону.
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