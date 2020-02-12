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"Мой любимый мужчина": Тулупова нежно высказалась о Шепелеве

12:25
  • среда
  • 12 февраля 2020

Пара пришла на литературную встречу

Телеведущий Дмитрий Шепелев и дизайнер интерьеров Екатерина Тулупова посетили женский книжный клуб, в рамках которого шоумен рассказал о своих литературных предпочтениях. 
Шепелев прокомментировал слухи об увольнении

Как пишет портал dni.ru, Тулупова является соосновательницей книжного клуба. Поэтому неудивительно, что ее возлюбленный согласился прийти на встречу с книголюбами. Мероприятие состоялось в одном из столичных ресторанов.  

"Не думал, что когда-нибудь соглашусь и решусь провести литературную встречу, - признался Шепелев в Instagram. - Я, конечно, читать люблю, но чтобы другим преподносить и даже советовать - это уже смелая заявка". 

Шоумен явился в кафе в элегантном костюме, а его избранница - в широких брюках и мешковатом свитере. Некоторые интернет-пользователи, которые впервые увидели Шепелева и Тулупову вместе, не поскупились на комплименты. 

- Поздравляю вас. 

- Смотритесь отлично.

- Вы классные!

Екатерина Тулупова осталась довольна встречей. Она призналась, что долгое время отговаривала свою подругу от создания книжного клуба, однако подобный проект, по ее мнению, оказался сегодня весьма актуальным. "И не потому что один из ведущих - мой любимый мужчина, хотя нельзя этого исключать, а потому что всем участникам этого литературного шабаша делать это - огромное удовольствие!" - написала дизайнер в соцсети.  

Напомним, в ноябре прошлого года Шепелев впервые подтвердил информацию о том, что он уже несколько лет встречается с Тулуповой. В том же месяце он выложил совместный снимок с девушкой. По словам шоумена, его сын от певицы Жанны Фриске подружился с дочерью Тулуповой от предыдущих отношений. 

 

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