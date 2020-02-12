Эрдоган позвонил Путину из-за обострения в Идлибе

Дамаск заявляет, что начал наступление в ответ на провокации боевиков

Владимир Путин обсудил по телефону с Реджепом Таипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Стороны отметили важность полной имплементации сочинских договоренностей по Сирии. Звонок состоялся по инициативе Эрдогана, отметили в Кремле.

Ранее стало известно, что действия правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации стали ответом на провокации боевиков. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Террористы и так называемая "вооружённая оппозиция" фактически сорвали усилия Москвы и Дамаска по урегулированию ситуации. Ежедневно боевики открывают огонь по городам и сёлам, граничащим с Идлибом. Только за январь погибли более 150 мирных жителей. Власти Сирии были вынуждены начать наступательную операцию. Боевые действия стали причиной роста напряжённости между Дамаском и Анкарой, которая поддерживает "вооружённую оппозицию".

Накануне Минобороны Турции обвинило сирийских военных в захвате четырёх наблюдательных пунктов в зоне деэскалации и пригрозило ответными мерами. В боях все стороны несут потери. Сирийские военные подтвердили информацию о сбитом в Идлибе вертолёте. Экипаж погиб. А в сети появилось видео, как сразу после падения - машину окружили исламисты. Анкара стягивает тяжёлую технику к сирийской границе. Ночью в южные провинции по железной дороге перебросили танки и артиллерию. Эскалация конфликта происходит на фоне успехов сирийской армии. Боевиков выбили из стратегически-важного города Маарет-ан-Нууман.

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