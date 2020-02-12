В Нидерландах в почтовых отделениях прогремели взрывы

Пришли письма с бомбами

Два взрыва прогремели в почтовых отделениях двух нидерландских городов.

Первая бомба сдетонировала в Амстердаме в 8 утра по местному времени, вторая – спустя в Керкраде на юго-востоке страны. Никто при взрывах не пострадал, на месте ЧП работают эксперты, передает "Газета.Ru".

Как пишет "Интерфакс", взрывные устройства были спрятаны в посылках.

В начале января шесть компаний, находящиеся в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте, получили посылки с бомбами. Ни одна из них не взорвалась. Отправитель посылок до сих пор не найден.

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