Как отличить коронавирус от обычного ОРВИ

Следует внимательней прислушаться к своему организму

Китайские врачи рассказали о простом способе распознать у себя коронавирус 2019-nCoV и не спутать его с гриппом или ОРВИ.

Нужно тщательно прислушиваться к своему организму и распознавать сигналы, которые он подает, пишет издание argumenti.ru.

Поводом для тревоги должны стать следующие симптомы: высокая температура в течение 3-5 дней, апатия и мышечные боли, кашель, проблемы с дыханием, рвота и диарея.

В случае обнаружения у себя подобных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.

По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тысячи человек. 1113 погибли. Более 4,7 тысячи выздоровели, в том числе двое пациентов из России.

Видео: Число жертв китайского коронавируса превысило тысячу

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