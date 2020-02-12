21-летний сын Сенчуковой и Рыбина поразил своей красотой

Он работает моделью
Артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поздравили своего единственного сына Василия с днем рождения.
"С днем рождения, дорогой наш и любимый сыночек! Мы желаем тебе с папой благословенной жизни и любви! Здоровья и творческих успехов! Очень тебя любим!" - говорится на странице Сенчуковой в Instagram.
Певица опубликовала фото, которое в начале февраля появилось на странице Василия. На снимке сын знаменитостей стоит на фоне солнца с распущенными волосами.
Василий Рыбин учится на четвертом курсе Московского государственного института культуры. Он играет в музыкальной группе и работает моделью. Каждый новый пост в его Instagram вызывает волну восторгов. Его сравнивают то с Иисусом, то с Ведьмаком, то с Джоном Сноу.
Василий действительно обладает выдающейся внешностью. Шикарные длинные волосы, выразительные глаза, мужественный овал лица. Он носит бороду и усы, которые придают ему брутальный вид. Из-за растительности на лице он кажется старше своих лет. Кроме того, сын Сенчуковой и Рыбина поддерживает себя в отличной спортивной форме: на его накаченном теле, расписанном татуировками, нет ни одного грамма лишнего жира.
Василий несколько лет встречается с девушкой по имени Дарья. Они уже задумываются о свадьбе, хотя родители призывают их не торопиться.
- Мои поздравления! - написал в комментариях Максим Галкин.
- Какой красивый парень красивых родителей! Вы потрясающая семья!
- Какой же красивый молодой человек, Голливуд отдыхает.
- Какой красавец. Надо было рожать пятерых как минимум с такими генами.
- Шикарный сынуля, просто глаз не оторвать.
- У вас просто наикрасивейший сын получился! Все ваши с мужем лучшие черты отразились в нем.
Напомним, лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова женаты с 1998 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"