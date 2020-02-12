21-летний сын Сенчуковой и Рыбина поразил своей красотой

Он работает моделью

Артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поздравили своего единственного сына Василия с днем рождения.

"С днем рождения, дорогой наш и любимый сыночек! Мы желаем тебе с папой благословенной жизни и любви! Здоровья и творческих успехов! Очень тебя любим!" - говорится на странице Сенчуковой в Instagram.

Певица опубликовала фото, которое в начале февраля появилось на странице Василия. На снимке сын знаменитостей стоит на фоне солнца с распущенными волосами.

Василий Рыбин учится на четвертом курсе Московского государственного института культуры. Он играет в музыкальной группе и работает моделью. Каждый новый пост в его Instagram вызывает волну восторгов. Его сравнивают то с Иисусом, то с Ведьмаком, то с Джоном Сноу.

Василий действительно обладает выдающейся внешностью. Шикарные длинные волосы, выразительные глаза, мужественный овал лица. Он носит бороду и усы, которые придают ему брутальный вид. Из-за растительности на лице он кажется старше своих лет. Кроме того, сын Сенчуковой и Рыбина поддерживает себя в отличной спортивной форме: на его накаченном теле, расписанном татуировками, нет ни одного грамма лишнего жира.

Василий несколько лет встречается с девушкой по имени Дарья. Они уже задумываются о свадьбе, хотя родители призывают их не торопиться.

- Мои поздравления! - написал в комментариях Максим Галкин.

- Какой красивый парень красивых родителей! Вы потрясающая семья!

- Какой же красивый молодой человек, Голливуд отдыхает.

- Какой красавец. Надо было рожать пятерых как минимум с такими генами.

- Шикарный сынуля, просто глаз не оторвать.

- У вас просто наикрасивейший сын получился! Все ваши с мужем лучшие черты отразились в нем.

Напомним, лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова женаты с 1998 года.

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