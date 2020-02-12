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Получить маткапитал и выплаты на детей станет проще

13:18
  • среда
  • 12 февраля 2020

Понадобится только одна бумага

Минтруд намерен упростить процедуру получения материнского капитала и пособий на детей от трех до семи лет.

Для получения пособия нужно подать заявление, а материнский капитал выплатят на основании записи о рождении ребенка в органах ЗАГС, передает РИА Новости. Взаимодействие органов соцзащиты и налоговой службы будет происходить в электронном виде. Система заработает уже с 1 июля, рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Напомним, 15 января российский лидер Владимир Путин поручил выплачивать материнский капитал семьями при рождении первенца. Речь идет о сумме в размере 466 тысяч рублей. За второго ребенка семья получит 616 тысяч рублей. К тому же президент распорядился ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, которые живут в семьях, чей доход составляет меньше одного прожиточного минимума.

Видео: Мишустин поторопил Госдуму с поправками о выплате маткапитала

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