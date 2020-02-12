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Игрок НХЛ перенес сердечный приступ во время матча

13:37
  • среда
  • 12 февраля 2020

Игру "Анахайм" - "Сент-Луис" пришлось перенести

Защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер потерял сознание во время матча национальной хоккейной лиги.

36-летний Боумистер находился на скамейке запасных, собирался попить воды, но неожиданно упал. Игрока немедленно передали медикам, по дороге в больницу он пришел в себя.

Причина, по которой у спортсмена случился сердечный приступ, не сообщается, передает РИА Новости. Сейчас игрок НХЛ проходит медицинское обследование.

В результате инцидента матч "Анахайм" - "Сент-Луис" пришлось отложить. Игра остановилась на счете 1:1.

Боумистер — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в составе сборной Канады. В прошлом году с "Сент-Луисом" он стал обладателем Кубка Стэнли.

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