Игрок НХЛ перенес сердечный приступ во время матча

Защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер потерял сознание во время матча национальной хоккейной лиги.

36-летний Боумистер находился на скамейке запасных, собирался попить воды, но неожиданно упал. Игрока немедленно передали медикам, по дороге в больницу он пришел в себя.

Причина, по которой у спортсмена случился сердечный приступ, не сообщается, передает РИА Новости. Сейчас игрок НХЛ проходит медицинское обследование.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT