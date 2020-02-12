Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Трагедия произошла в Чертановском суде Москвы

Экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой во время заседания Чертановского суда Москвы. Бывшему высокопоставленному сотруднику службы в среду вынесли приговор.

Трагедия произошла сразу после того, как судья постановила взять Свиридова под стражу. Об этом сообщает РБК. По словам адвоката Свиридова, "скорее всего, он скончался".

Виктор Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде.

По данным СМИ, Виктор Свиридов страдал от терминальной стадии рака. При этом обвинение просило назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

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