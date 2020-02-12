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Новый глава офиса Зеленского захотел сделать Донбасс цветущим краем

14:44
  • среда
  • 12 февраля 2020

Но выборов не будет без контроля над границей

Новый глава офиса украинского президента заявил, что Киев готов выполнить все договорённости "нормандской четвёрки". Об этом Андрей Ермак сообщил журналистам на своём первом брифинге, передает "ТВ Центр".

Но при этом он высказал мнение, что выборы в Донбассе нужно провести только после возвращения Киеву контроля над границей. Хотя ранее, занимая пост советника президента, он утверждал, что голосование на юго-востоке должно состояться одновременно с выборами в других регионах Украины - уже в октябре этого года.

"Мы должны сделать из Донбасса, который сегодня во всем мире ассоциируется с войной, действительно цветущий край, в котором будет развиваться экономика. У нас есть такая мечта, что после окончания войны, возвращения территорий и установления контроля над украинской границей мы действительно хотим сделать там современный экономический хаб. Можем завезти туда какие-то современные технологии и бизнес", — сказал Ермак.

При этом ни один из пунктов Минских соглашений Киев так и не выполнил. Обстрелы на линии соприкосновения продолжаются, отвод военной техники не реализован, а Донбассу так и не был предоставлен особый статус.

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