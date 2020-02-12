На вилле в Испании обнаружены тела россиян

Посольство отказалось раскрывать их имена

На вилле в Испании обнаружили тела двух 62-летних бизнесменов из России.

Трагедия произошла городе Дениа (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия) 10 февраля. Мертвых мужчин обнаружила одна из подчиненных хозяина виллы.

Местная полиция предполагает, что мужчины скончались от отравления угарным газом – в доме была неисправная колонка для обогрева помещения. Следов взлома и прочих признаков насильственных действий в доме нет.

Тела погибших обнаружили в кроватях в разных комнатах, вероятно, бизнесмены умерли во сне, пишет интернет-портал "Дни.ру". Окончательная причина их смерти будет установлена в результате вскрытия.

Генеральное консульство России в Барселоне держит вопрос на контроле. Имена погибших раскрывать отказались.

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