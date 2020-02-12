В Сеть попало видео со дня рождения дочери Аршавина

Экс-жена поблагодарила футболиста за девочку

11 февраля дочери Андрея Аршавина от Алисы Казьминой исполнилось три года. Есению поздравили в узком домашнем кругу.

Наталья Сарычева, мама Алисы Казьминой, выложила в Instagram несколько фото и видео с праздника. Младшую дочь Аршавина нарядили в белое платьице. Квартиру украсили воздушными шариками.

На опубликованном видео родственница вносит в комнату торт, а именинница не без труда задувает свечи. Они горят сильно, и пламя немного пугает Есению.

Портал eg.ru пишет, что Андрей Аршавин проигнорировал день рождения младшей дочери.

Между тем Алиса Казьмина довольно миролюбиво обратилась к экс-супругу, поздравляя дочку в соцсети. "Пусть радость, счастье и любовь по жизни окружают тебя, - обратилась она к Есении. - Мы тебя очень хотели. И спасибо тебе, Андрей, за дочку, она чудо, наше счастье. Ты подарил мне особенную дочь, может, потому и Есеня. С днем рождения, мой ангелочек, моя звездочка".

Эти слова прозвучали весьма неожиданно, ведь недавно Казьмина заявила, что футболист фактически лишился своей дочери. Такое заявление журналистка и модель сделала после того, как ее попросили освободить квартиру, оформленную на мать Аршавина. Мать троих детей получила официальное письмо с требованием о выселении до 1 марта.

- С Днем рождения девоньку! Не знает пусть бед и обмана, не знает пусть боль и обид, пусть всегда будет рядом мама, она от всего защитит, - пишут в Сети.

- Глядя на это Чудо, я захотела третьего.

- Солнышко такое.

- Папаня поздравил?

- Счастья тебе, малышка!

Напомним, Казьмина и Аршавин поженились в 2016 году. Футболист принял детей журналистки от предыдущих отношений. В 2017 году у них родилась дочь Есения. В 2019 году Казьмина заявила, что они с Аршавиным развелись. После этого Аршавин стал больше общаться со своими тремя детьми от телеведущей Юлии Барановской.

Архив: История разрыва Аршавина и Барановской в программе "10 самых... Новая жизнь после развода"

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