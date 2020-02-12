Застрявшему на дереве еноту Марусе понадобилась помощь спасателей (видео)

На шестиметровой высоте животное провело весь день

За суетой, происходящей на земле, енот наблюдает с неподдельным любопытством. Заняв удобную наблюдательную позицию, свернувшись калачиком, выглядывает из-за веток, предупредительно шипит и прячется. Только когда к дереву приставили пожарную лестницу, хищник почуял угрозу.

Сидящего на дереве зверя жители окрестных домов заметили давно. Думали, что кошка. Но она бы убежала. Полиэтиленовый пакет запутался в ветках? Его бы сдуло. Ситуацию прояснили самые наблюдательные.

На 6-метровой высоте енот провел весь световой день, не ушел и вечером. Наконец, сердобольные граждане над зверем сжалились и вызвали МЧС. Те, оценив обстановку, принялись за дело.

"Страхуемся, чтобы избежать малейшей опасности для спасателей и для енота. Выпускаются специальные веревки альпинистские с крыши, они будут фиксировать и страховать лестницу", - объясняет старший смены ОПСО "Спасрезерв" МЧС Николай Голубев.

Но чем ближе подходили спасатели, тем выше карабкался енот. На высоте 9 метров, где уже самые тонкие ветки, хищник восхождение прекратил. Рассчитывая на свободное падения, люди развернули тент. Но не случилось. Енот ждал. Тем временем, внизу его ждали хозяева. Они нашлись. И, стоя в темноте, ждали развязки не меньше остальных.

"Кто мог подумать, что в 8:30 она была на подоконнике, а в 8:50, около 9 заходим в комнату, ее нет", - сокрушается хозяйка енота Юлия Ерохина.

Из квартиры на 2 этаже енот улизнул через приоткрытое окно ещё в воскресенье. Хозяева сбились с ног - обошли весь район. Разместили объявление в соцсетях. 5-месячный щенок енота прожил в московской квартире всего неделю.

"Она не кусалась, ничего. Ела творожок, виноград. Уже стала откликаться на Марусю", - рассказывает хозяйка.

Марусю снимал с дерева целый спасотряд. 6-часовое противостояние закончилось победой человека. Все целы: дерево, енот, спасатели.

Беглянку передали хозяевам. После двух суток нервотрепки семейство воссоединилось. Животное напугано. Люди - счастливы.

"Несколько раз меня укусил, прокусил мне немножко палец. Ничего страшного. Теперь енот будет жить счастливо дальше!" – сообщил спасатель Максим Немков.

Марусю унесли домой. Обещали глаз не спускать и окна впредь не открывать.

Анастасия Мартынова, Павел Винокуров, Дмитрий Власов, "ТВ Центр".

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