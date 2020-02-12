ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полотно Тициана вернулось в Пушкинский музей после 90 лет реставрации

15:29
  • среда
  • 12 февраля 2020

Картину "Се человек" похитили в конце 20-х годов

Картина Тициана "Се человек" вернулась в Пушкинский музей после почти 100-летнего отсутствия и сложнейшей реставрации. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Шедевр эпохи Возрождения похитили в конце 20-х годов прошлого столетия. Воры поступили варварски - вырезали из холста фрагмент. Картину удалось обнаружить только через 4 года, в железном баке в земле.

Полотно находилось в столь плачевном состоянии, что в его спасение тогда мало кто верил. Впереди были  годы исследований и бережной реставрации.

"Нам удалось обнаружить портрет мужчины под изображением Христа. Кроме того, взяты пробы этой картины, чтобы реконструировать, восстановить технологию написания картины, максимально близко подобрать те материалы, которые использовал Тициан в последние годы своего творчества, подготовить все составы, проводить тонирование максимально близко к тому, что было в конце 16 века", - рассказал заведующий отделом реставрации и консервации ГМИИ им. Пушкина Игорь Бородин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Презентация отреставрированной картины итальянского живописца Тициана Вечеллио "Се человек"
Презентация отреставрированной картины итальянского живописца Тициана Вечеллио "Се человек"
Презентация отреставрированной картины итальянского живописца Тициана Вечеллио "Се человек"
Презентация отреставрированной картины итальянского живописца Тициана Вечеллио "Се человек"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.