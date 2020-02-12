Полотно Тициана вернулось в Пушкинский музей после 90 лет реставрации

Картину "Се человек" похитили в конце 20-х годов

Картина Тициана "Се человек" вернулась в Пушкинский музей после почти 100-летнего отсутствия и сложнейшей реставрации. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Шедевр эпохи Возрождения похитили в конце 20-х годов прошлого столетия. Воры поступили варварски - вырезали из холста фрагмент. Картину удалось обнаружить только через 4 года, в железном баке в земле.

Полотно находилось в столь плачевном состоянии, что в его спасение тогда мало кто верил. Впереди были годы исследований и бережной реставрации.

"Нам удалось обнаружить портрет мужчины под изображением Христа. Кроме того, взяты пробы этой картины, чтобы реконструировать, восстановить технологию написания картины, максимально близко подобрать те материалы, которые использовал Тициан в последние годы своего творчества, подготовить все составы, проводить тонирование максимально близко к тому, что было в конце 16 века", - рассказал заведующий отделом реставрации и консервации ГМИИ им. Пушкина Игорь Бородин.

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