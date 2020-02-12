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Бросившей младенца в Москве женщине грозит год тюрьмы

15:19
  • среда
  • 12 февраля 2020

Сейчас ее ищут

Рано утром на Кутузовском проспекте, рядом с подземным переходом, ведущим к "Парку Победы", слесарь метрополитена, возвращаясь после работы домой, обнаружил непонятный сверток. Он лежал прямо в снегу. Мужчина не прошел мимо, нагнулся и увидел внутри грязного одеяла ребенка.

Мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Сколько времени ребенок провел на улице, пока не известно. На вид ребенку 2-3 месяца. Мальчик был госпитализирован в Городскую клиническую больницу имени Сперанского. Врачи его уже осмотрели. По предварительным данным, ребенок здоров.

"Младенец находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения женщины, оставившей ребенка и ее возможных родственников. Расследование продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Камеры наблюдения зафиксировали, что именно женщина, оставила младенца. Сейчас ее ищут. Есть информация, что родители ребенка - приезжие из Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Матери ребенка грозит до года лишения свободы.

Екатерина Гоголева, Александр Савин, "ТВ Центр".

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