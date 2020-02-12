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Фигуристка Столбова сделала заявление после завершения карьеры

14:48
  • среда
  • 12 февраля 2020

Она поблагодарила всех за поддержку

Фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, объявила о завершении спортивной карьеры. 
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12 февраля Столбова заполнила документы о выводе из состава российской сборной и завершении спортивной карьеры.  

"Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю: "До встречи", - говорится в обращении спортсменки на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). 

Ксения Столбова родилась в 1992 году в Петербурге. Она стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в командном турнире и серебряным призером Игр-2014 в Сочи. Фигуристка трижды побеждала на чемпионате России. В мае 2017 года она занимала восьмую строчку в рейтинге Международного союза конькобежцев. С 2018 года Ксения Столбова начала выступать в паре с Андреем Новоселовым, который некоторое время назад выходил на лед под флагом Франции. 

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