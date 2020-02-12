ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал основную задачу в экономике

14:43
  • среда
  • 12 февраля 2020

Темпы роста экономики должны быть выше мировых

Не только сохранить стабильность экономики, но и обеспечить её устойчивое развитие. Такую задачу поставил сегодня Владимир Путин. 

Президент провёл в Кремле совещание по экономическим вопросам. Он сообщил: в прошлом году прирост ВВП составил 1,3%. Выросли и другие ключевые показатели, такие, как индекс промышленного и сельскохозяйственного производства и объёмы розничной торговли. Инфляция сократилась до 3%. Уровень безработицы по-прежнему низкий - 4,6%.

Эти и другие факторы обеспечивают устойчивость экономики даже в условиях внешних вызовов и рисков. А улучшение показателей, напомнил президент, необходимо для социального развития и повышения реальных доходов населения. В конечном итоге это приведёт к демографическому росту, который является одной из важнейших государственных задач.

"В этой связи основная задача экономической повестки – запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Если говорить простым языком, каждый пункт прироста инвестиций – это и новые рабочие места, и модернизированные рабочие места, это дополнительный спрос на профессиональные и квалифицированные кадры с достойной заработной платой не только в крупных городах, но, по сути дела, по всей стране", - заявил Путин.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.