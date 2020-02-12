Путин назвал основную задачу в экономике

Темпы роста экономики должны быть выше мировых

Не только сохранить стабильность экономики, но и обеспечить её устойчивое развитие. Такую задачу поставил сегодня Владимир Путин.

Президент провёл в Кремле совещание по экономическим вопросам. Он сообщил: в прошлом году прирост ВВП составил 1,3%. Выросли и другие ключевые показатели, такие, как индекс промышленного и сельскохозяйственного производства и объёмы розничной торговли. Инфляция сократилась до 3%. Уровень безработицы по-прежнему низкий - 4,6%.

Эти и другие факторы обеспечивают устойчивость экономики даже в условиях внешних вызовов и рисков. А улучшение показателей, напомнил президент, необходимо для социального развития и повышения реальных доходов населения. В конечном итоге это приведёт к демографическому росту, который является одной из важнейших государственных задач.

"В этой связи основная задача экономической повестки – запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Если говорить простым языком, каждый пункт прироста инвестиций – это и новые рабочие места, и модернизированные рабочие места, это дополнительный спрос на профессиональные и квалифицированные кадры с достойной заработной платой не только в крупных городах, но, по сути дела, по всей стране", - заявил Путин.



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