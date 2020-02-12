Матвиенко попросила убрать ковры-пылесборники из поездов

Символ престижа и качества уходит в небытие
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила РЖД убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки.
По мнению главы верхней палаты парламента, они перестали соответствовать современным требованиям и собирают пыль.
"Когда-то это был символ престижа и качества, но это пылесборники. И зачем сегодня эти "брежневские" дорожки в вагонах? Есть стильные, красивые и удобные в обслуживании материалы.", - заявила Матвиенко.
Глава Совфеда призналась, что мечтает о "чистых до стерильности" вокзалах. Для этого нужно обеспечить все остановки нормальными платформами и наладить железнодорожную инфраструктуру.
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"Есть вокзалы, которые ассоциируются с антисанитарией и преступностью. Мечтаю, чтобы каждый вокзал был чистым до стерильности", - отметила Матвиенко.