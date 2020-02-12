ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Матвиенко попросила убрать ковры-пылесборники из поездов

15:22
  • среда
  • 12 февраля 2020

Символ престижа и качества уходит в небытие

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила РЖД убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки.

По мнению главы верхней палаты парламента, они перестали соответствовать современным требованиям и собирают пыль.

"Когда-то это был символ престижа и качества, но это пылесборники. И зачем сегодня эти "брежневские" дорожки в вагонах? Есть стильные, красивые и удобные в обслуживании материалы.", - заявила Матвиенко.

Глава Совфеда призналась, что мечтает о "чистых до стерильности" вокзалах. Для этого нужно обеспечить все остановки нормальными платформами и наладить железнодорожную инфраструктуру.  

"Есть вокзалы, которые ассоциируются с антисанитарией и преступностью. Мечтаю, чтобы каждый вокзал был чистым до стерильности", - отметила Матвиенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Коридор поезда
Коридор поезда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.