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52-летнюю Оксану Фандеру спутали с дочкой

15:47
  • среда
  • 12 февраля 2020

Звезда выглядит гораздо моложе своих лет

Актриса Оксана Фандера выложила в Instagram черно-белое фото, на котором ее спутали с 24-летней дочкой. 
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52-летняя звезда фильма "Статский советник" опубликовала снимок, на котором она мило морщится, глядя в камеру. Волосы Фандеры эффектно уложены на сторону. На груди висит одно из ее любимых украшений. 

На этом снимке Оксана Фандера выглядит озорной и помолодевшей. Ей трудно дать больше 40 лет. Поэтому нет ничего странного в том, что многие подписчики спутали Оксану с ее дочкой. Елизавета выросла копией мамы: те же глаза, губы, выражение лица.

В своем посте Фандера пересказала один давний анекдот и написала: "Да не оскудеет планета Земля семенами, ростками и побегами юмора..."

По-видимому, этот черно-белый снимок Оксана Фандера сделала во время январской фотосессии. 14 января она показала кадр в той же одежде и в той же комнате. "Очень красивая!" - написала тогда Елизавета в комментариях. "Моя добрая дочь", - ответила ей Оксана, сопроводив свои слова сердечком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Fandera (@veriga10)

- Шикарное фото! - восторгаются подписчики Оксаны Фандеры. 

- Хорошенькая!

- Дерзкая! 

- Лизины эмоции. Оксана, Вы супер. 

- Ой! Классная!

- Вообще-то это дочка Оксаны, а не она сама.

- Как две капли воды. 

С 1990 года Оксана Фандера живет в браке с режиссером Филиппом Янковским, сыном легендарного актера Олега Янковского. Фандера подарила супругу сына Ивана и дочь Елизавету, которые пошли по стопам матери и деда. 

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