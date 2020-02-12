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Порошенко рассказал о самой ужасной ночи в своей жизни

15:25
  • среда
  • 12 февраля 2020

Испытание подстерегало экс-президента Украины в Минске

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал самой ужасной ночью в своей жизни переговоры лидеров  "нормандской четверки" в 2015 году. Разговор с российским лидером Владимиром Путиным стал для Порошенко "изнуряющим девятнадцатичасовым марафоном".
Порошенко с Обамой официально подвели под статью

"Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни", — признался бывший президент Незалежной. Владимир Путин произвел на Порошенко впечатление "холодного и жестокого" лидера, враждебно настроенного к Украине. Откровения политика опубликовала его партия  "Европейская солидарность", отметив таким образом годовщину подписания минских соглашений.

Порошенко считает, что, поставив свою подпись под документом, он выиграл для Украины время на модернизацию армии и усиление международной коалиции в поддержку Киева.

Российские журналисты для сравнения напоминают о реакции президента России после переговоров в Минске. Владимир путин признал, что это была "не самая лучшая ночь в жизни". Однако наступившее утро назвал добрым – подчеркнув, что сторонам удалось договориться о главном.

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