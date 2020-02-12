ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков высказался об "иконах" с Путиным

15:26
  • среда
  • 12 февраля 2020

В Кремле не приветствуют продажу таких сувениров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появление в петербургском аэропорту "Пулково" "иконы" с изображением российского лидера Владимира Путина.

По словам спикера Кремля, вряд ли эти изображения можно называть иконами. "Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в "Пулково" в качестве сувениров продают "иконы" с изображением главы государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.