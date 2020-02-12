Песков высказался об "иконах" с Путиным

В Кремле не приветствуют продажу таких сувениров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появление в петербургском аэропорту "Пулково" "иконы" с изображением российского лидера Владимира Путина.

По словам спикера Кремля, вряд ли эти изображения можно называть иконами. "Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в "Пулково" в качестве сувениров продают "иконы" с изображением главы государства.

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