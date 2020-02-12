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Трехмесячную китаянку вылечили от коронавируса

15:43
  • среда
  • 12 февраля 2020

Младенца выписали из больницы

Медикам китайской провинции Хайнань удалось избавить от коронавируса самую маленькую пациентку. Трехмесячная девочка стала первым ребенком на острове с подтвержденным диагнозом. Сейчас она покинула медучреждение вместе с родителями.
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Родители малышки – жители уезда Ханьчуань городского округа Сяогань провинции Хубэй. Именно здесь находится эпицентр распространения заболевания. Семья отправилась путешествовать на новогодние праздники.

20 января туристы на машине добрались до города Ухань, откуда отправились на одну из пяти священных гор даосизма - Хэншань в провинции Хунань. Уже оттуда 25 января добрались до города Хайкоу. Однако, когда они остановились в местном отеле, их сразу поместили под наблюдение врачей, а на следующий день на скорой помощи отправили в больницу.

Как отмечают медики, младенца удалось вылечить благодаря оперативному выявлению заболевания и быстро начатым процедурам. Семья покинула госпиталь в Хайкоу 11 февраля, передает РИА Новости.

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