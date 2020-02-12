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Путин провел телефонный разговор с премьером Италии

15:53
  • среда
  • 12 февраля 2020

Были затронуты ряд вопросов

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии с председателем Совета министров Италии Италии Джузеппе Конте.

Разговор состоялся по инициативе итальянского политика, пишет "Интерфакс".

Стороны обменялись мнениями относительно итогов международной конференции в Берлине 19 января. Путин и Конте выразили заинтересованность в продолжении совместной работы по нормализации ситуации в Ливии.

Помимо этого, президент России и премьер-министр Италии обсудили аспекты двустороннего сотрудничества и договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

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