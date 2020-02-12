Столтенберг отказался от гонки вооружений с Россией

По мнению генсека НАТО, это слишком дорого

Генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил план действий альянса после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Североатлантический альянс хочет избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией в отношении ракет нового поколения.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ДРСМД. При этом они обвинили Россию в несоблюдении положений документа, напоминает ТАСС. Как заявил Столтенберг на встрече министров обороны НАТО, альянс намерен разрабатывать новые меры контроля над вооружениями.

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