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Столтенберг отказался от гонки вооружений с Россией

16:09
  • среда
  • 12 февраля 2020

По мнению генсека НАТО, это слишком дорого

Генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил план действий альянса после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Североатлантический альянс хочет избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией в отношении ракет нового поколения.
Столтенберг: дроны НАТО разглядывают российскую глубинку

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ДРСМД. При этом они обвинили Россию в несоблюдении положений документа, напоминает ТАСС. Как заявил Столтенберг на встрече министров обороны НАТО, альянс намерен разрабатывать новые меры контроля над вооружениями.

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Столтенберг отказался от гонки вооружений с Россией
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