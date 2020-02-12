Путин озвучил объемы финансовых резервов России

Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы

Экономические итоги прошедшего года, текущая ситуация в хозяйстве страны и меры по наращиванию темпов роста обсуждались в среду на совещании у Владимира Путина. Как отметил президент, результаты года в целом положительные: макроэкономическая ситуация стабильна, экономика стала менее чувствительной к перепадам глобальной конъюнктуры. Задача - увеличить темпы прироста инвестиций, помня о том, что каждый процент капиталовложений - это новые рабочие места и достойные заработки. Сразу после совещания у президента министры и главы регионов собрались на заседание президиума Совета по национальным проектам.

Инфляция сокращается. Безработица на уверенно низком уровне. Прирост ВВП 1,3 процента. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, а международные резервы составляют 560 миллиардов долларов, передает "ТВ Центр". По словам Владимира Путина, такие итоги прошлого года позволяют говорить о макроэкономической стабильности и снижении зависимости национальной экономики от внешних вызовов и рисков. Однако, для того, чтобы реализовать всё, о чем говорил президент в Послании Федеральному собранию, и, в конечном счете, обеспечить рост реальных доходов населения, социальную стабильность россиян, и вхождение российской экономики в пятерку сильнейших в мире, необходимо обеспечить развитие всей финансовой и бюджетной системы страны.

"В этой связи основная задача экономической повестки – запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Если говорить простым языком, каждый пункт прироста инвестиций – это и новые рабочие места, и модернизированные рабочие места, это дополнительный спрос на профессиональные и квалифицированные кадры с достойной заработной платой не только в крупных городах, но, по сути дела, по всей стране", - отметил Путин.

В плане улучшения делового и инвестиционного климата особые надежды возлагаются на обновленный кабмин. Именно от правительства в Кремле ждут результативной работы с регионами по привлечению денег и созданию площадок для новых производств и мощностей, строительства объектов, запланированных в нацпроектах. И, главное, бесперебойного обеспечения финансированием всех заявленных социальных и инвестиционных планов.

В среду в Белом доме состоялось первое в новом составе заседание президиума Совета по национальным проектам. Помимо министров, на нем присутствовал и мэр Москвы Сергей Собянин. Для российской столицы нацпроекты являются таким же непростым вызовом, как и для других городов, однако в некоторых сферах, например, развития транспортной инфраструктуры, Москва может служить ориентиром.

Михаил Мишустин потребовал неукоснительного соблюдения графика финансирования. В прошлом году нацпроекты только стартовали, и не все механизмы исполнения были отлажены сразу. В этом поблажек уже не будет.

"Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителей доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает. Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым. Прошу всех это иметь в виду. Уже сегодня середина февраля, а работа по принятию нормативных актов, которые необходимы для начала финансирования мероприятий в рамках нацпроектов, не завершена. Просил бы всех нас ускориться. Решение о переносе неиспользованных средств с 2019 на 2020 год было, ещё раз повторю, исключительным. В этом году такого быть не должно", - сказал Мишустин.

Чтобы отслеживать выполнение национальных проектов, правительство создает информационно-аналитическую систему. Оперативный мониторинг будет происходить в режиме онлайн. Один из вариантов - создание рабочей группы, которая бы еженедельно рассматривала и оценивала промежуточные результаты и проблемы в их достижении. Правительство рассматривает и вариант привлечения граждан к контролю за исполнением нацпроектов.

"У нас есть очень хороший опыт Минтранса – я имею в виду систему "Эталон". Есть аналогичная система в ОНФ, которая что позволяет делать? Любой гражданин, зная, что в его районе в зоне шаговой доступности строится какой-то объект – в данном случае речь идёт о дорогах, которые ремонтируются, – может найти на электронной карте соответствующую дорогу и начать её контролировать: войти туда в интерактивном режиме, написать какие-то замечания, суждения и так далее. И соответственно, Минтранс все эти вещи начинает отрабатывать", - сообщил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Куратором нацпроектов по своим направлениям поручено изучить возможность создания аналогичной системы мониторинга для россиян. Это не требует больших бюджетных вложений, но, в конечном счете, снимает до 90 процентов вопросов граждан, связанных с незнанием или непониманием происходящего. Да и, в конечном счете, нацпроекты и задуманы для улучшения жизни людей, так почему бы им не дать возможность самим принять в этом участие, заключили в правительстве.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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