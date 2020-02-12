Комитет Госдумы обсудил важные поправки к Конституции

Что они затрагивают?

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду рассмотрел ряд поправок к Конституции, предложенных президентом в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Речь идет о новых полномочиях обеих палат парламента. В частности, Совет Федерации может получить возможность заслушивать ежегодный отчет генерального прокурора, а Госдума - доклад главы Центробанка.

Нижняя палата также наделяется полномочиями по утверждению кандидатуры премьера и членов правительства. А Совет Федерации - по назначению и освобождению от должности главы Счетной палаты. Все эти изменениями были предложены участниками рабочей группы по изменению Основного закона. За основу взят опыт работы парламентов различных стран.

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