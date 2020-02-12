ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Комитет Госдумы обсудил важные поправки к Конституции

18:23
  • среда
  • 12 февраля 2020

Что они затрагивают?

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду рассмотрел ряд поправок к Конституции, предложенных президентом в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Россиянам могут дать еще один выходной из-за поправок в Конституцию

Речь идет о новых полномочиях обеих палат парламента. В частности, Совет Федерации может получить возможность заслушивать ежегодный отчет генерального прокурора, а Госдума - доклад главы Центробанка.

Нижняя палата также наделяется полномочиями по утверждению кандидатуры премьера и членов правительства. А Совет Федерации - по назначению и освобождению от должности главы Счетной палаты. Все эти изменениями были предложены участниками рабочей группы по изменению Основного закона. За основу взят опыт работы парламентов различных стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Конституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.