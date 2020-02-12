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Госдума оперативно примет новый порядок выплаты маткапитала

18:31
  • среда
  • 12 февраля 2020

Второе чтение может пройти уже через неделю

Госдума может уже через неделю рассмотреть во втором чтении, а затем и принять законопроект о новом порядке выплаты материнского капитала. Также оперативно должны быть приняты решения и по другим задачам, поставленным в президентском послании Федеральному собранию. Об этом шла речь на заседании президиума партии "Единая Россия".

Обсуждался также вопрос о снижении ставок ипотечного кредитования. Единороссы считают, что уже сегодня есть возможность снизить эту цифру до пяти-шести процентов. Прежде всего, в банках с государственным участием, которые занимают 80 процентов на рынке ипотеки. Партия намерена обратиться в правительство и Центробанк с просьбой разобраться, насколько обоснованы текущие ставки, которые колеблются около 11%. Из-за столь суровых условий в прошлом году число выданных кредитов упало почти на 14%.

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