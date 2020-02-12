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Огромный скелет загадочного существа обнаружен после урагана в Шотландии

16:45
  • среда
  • 12 февраля 2020

Биологи не могут определить принадлежность останков

Огромный скелет загадочного морского существа выбросили волны на северо-восточное побережье Шотландии, где в минувшие выходные бушевал ураган "Сиара". Останки нашли на пляже в округе Абердиншир 9 февраля.
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Фотография морского монстра появилась в Twitter. На снимке - длинный змеевидный скелет с рогообразными выступами в передней части. Специалисты по морской биологии не могут идентифицировать останки.

"К сожалению, исходя лишь из одной фотографии, мы можем только сказать, что это кит какого-то вида. Нам нужны снимки с других ракурсов, чтобы установить это точно", - прокомментировал сообщения о находке изданию Daily Mail Дэвид Луссо из Абердинского университета.

Тем временем сетевые "эксперты" уже вынесли свои заключения. Одни утверждают, что останки принадлежат киту или косатке, другие напоминают об акуле-лисице, которая летом встречаются в водах Британии. Естественно, многие вспомнили о Лох-Несском чудовище – ведь озеро Лох-Несс находится всего в 200 километрах от места находки. Некоторые знатоки предположили, что Нессии выбралась в море, но не смогла адаптироваться к соленой воде.

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Огромный скелет существа обнаружен в Шотландии
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