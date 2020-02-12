Дело о халатности возбудили после самоубийства экс-сотрудника ФСИН

Трагедия произошла в зале Чертановского суда Москвы

В Москве выясняют обстоятельства трагедии в Чертановском суде. В среду во время заседания после оглашения приговора покончил жизнь самоубийством подсудимый.

Это 71-летний Виктор Свиридов - бывший руководитель транспортного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Против него было возбуждено уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере. Свиридова признали виновным и приговорили к трём годам колонии строгого режима, что гораздо меньше низшего предела, который предполагает подобная статья, то есть, от 7 до 15 лишения свободы.

Действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию режима здания будет дана правовая оценка. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о халатности. Также проверяется работа установленных при входе металлодетекторов.

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