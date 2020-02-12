Facebook удалил десятки российских аккаунтов перед выборами в США

Компания Цукерберга обвинила владельцев во вмешательстве в американские дела

Несколько десятков аккаунтов удалила компания Facebook – якобы, за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. На сайте корпорации сообщается, что "сеть" управлялась из России. В компании Цукерберга заверяют, что эти несвязанные группы учетных записей были созданы, чтобы "ввести других в заблуждение относительно того, кто они такие и чем занимаются".

"Сегодня мы удалили 78 аккаунтов, 11 страниц, 29 групп в Facebook и четыре аккаунта в Instagram за нарушение нашей политики против иностранного или государственного вмешательства", - говорится в заявлении руководства Facebook. По утверждению администрации, деятельность всех этих групп берет свое начало в России и "направлена в основном на Украину и соседние страны".

Под горячую руку Цукерберга попали также шесть аккаунтов в Facebook и пять - в Instagram, которые, по заверению администрации, управлялись из Ирана и "фокусировались на вмешательстве в дела США". Вместе с ними удалены удалены 13 аккаунтов и 10 страниц пользователей из Мьянмы и Вьетнама.

Глава компании Марк Цукерберг еще осенью 2019 года обвинил Россию, Иран и Китай во вмешательстве в американские выборы 2020 года. И тогда же начал блокировать аккаунты российских пользователей. В МИД России заявления Цукерберга назвали "фейкньюз в соцсетях", напоминает РИА Новости.

В США уже началась предвыборная кампания. Нового президента американцы изберут в ноябре 2020 года.

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