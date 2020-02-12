ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Facebook удалил десятки российских аккаунтов перед выборами в США

17:28
  • среда
  • 12 февраля 2020

Компания Цукерберга обвинила владельцев во вмешательстве в американские дела

Несколько десятков аккаунтов удалила компания Facebook – якобы, за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. На сайте корпорации сообщается, что "сеть" управлялась из России. В компании Цукерберга заверяют, что эти несвязанные группы учетных записей были созданы, чтобы "ввести других в заблуждение относительно того, кто они такие и чем занимаются".
Роскомнадзор выставил Facebook и Twitter штраф в 6 миллионов

"Сегодня мы удалили 78 аккаунтов, 11 страниц, 29 групп в Facebook и четыре аккаунта в Instagram за нарушение нашей политики против иностранного или государственного вмешательства", - говорится в заявлении руководства Facebook. По утверждению администрации, деятельность всех этих групп берет свое начало в России и "направлена в основном на Украину и соседние страны".

Под горячую руку Цукерберга попали также шесть аккаунтов в Facebook и пять - в Instagram, которые, по заверению администрации, управлялись из Ирана и "фокусировались на вмешательстве в дела США". Вместе с ними удалены удалены 13 аккаунтов и 10 страниц пользователей из Мьянмы и Вьетнама.

Глава компании Марк Цукерберг еще осенью 2019 года обвинил Россию, Иран и Китай во вмешательстве в американские выборы 2020 года. И тогда же начал блокировать аккаунты российских пользователей. В МИД России заявления Цукерберга назвали "фейкньюз в соцсетях", напоминает РИА Новости.

В США уже началась предвыборная кампания. Нового президента американцы изберут в ноябре 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Facebook
Facebook
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.