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"Государственный вандализм": Захарова оценила снос памятников советским воинам в Польше

18:04
  • среда
  • 12 февраля 2020

Отношениям Москвы и Варшавы нанесен колоссальный ущерб

Варшава своими действиями в отношении памятников советским воинам наносит колоссальный ущерб и без того подорванным отношениям с Москвой. Польша ведет позорную войну с мемориальным наследием, заявила официальный представитель МИД России.
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Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что 7 февраля в городе Лешно Великопольского воеводства приступили к ликвидации памятника, установленного в 1946 году в честь погибших за освобождение этого города советских воинов.

"Польша совершила очередной акт государственного вандализма. Он направлен на уничтожение советского мемориального наследия на территории страны", - заявила Захарова. По словам дипломата, в стране продолжается позорная война с советскими памятниками, которая увеличивает и без того колоссальный ущерб, нанесенный российско-польским отношениям.

Как сообщают местные власти, монумент в Лешно обязал снести воевода. Памятник разберут, а части будут хранить на территории городского склада. Предполагают, что они станут экспонатами Музея холодной войны в Подборске, передает РИА Новости.

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