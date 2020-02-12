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Книга памяти поможет найти места захоронения павших в ВОВ

18:35
  • среда
  • 12 февраля 2020

Электронной книгой памяти можно воспользоваться для уточнения актуальных данных о погибших воинах

В 2019 году в Калининградской области впервые стартовала беспрецедентная акция по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии.

По опубликованным архивам Министерства обороны России калининградские историки поименно выверяют списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров, выявляя несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов.

Сегодня в базе данных содержится информация о более чем 145 тысяч советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве.

Благодаря деятельности Калининградской региональной общественной организации "Наказ" уже удалось достоверно актуализировать сведения о почти 25 тысячах павших. Многие, ранее увековеченные на мемориалах в Калининградской области, фактически захоронены в других местах, в том числе на территории сопредельных государств. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы эта информация обновляется на мемориальных плитах.

Для уточнения актуальных данных о погибших родственниках можно воспользоваться электронной Книгой памяти Калининградской области.

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