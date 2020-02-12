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Военные США застрелили 10-летнего мальчика в Сирии

18:43
  • среда
  • 12 февраля 2020

Американский патруль проник в зону контроля сирийских властей

Рейд американского патруля в зону, контролируемую официальным Дамаском, завершился обстрелом и гибелью мирных жителей. Местные жители выразили недовольство появлением военных США, в ответ те открыли огонь.
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Как сообщил сирийский военный источник агентству РИА Новости, утром 12 февраля американский патруль из шести машин Hummer вошел из района Алая в направлении деревни Хирбат-Аммо. В этом населенном пункте находится блокпост сил национальной обороны.

Местные жители не позволили патрулю войти в деревню, машины забросали камнями. Военные США открыли огонь по толпе. Погибли мужчина и десятилетний мальчик - Джума Сулейман Барре. Еще один сириец ранен.

Американский конвой в результате столкновения также понес потери. По данным источника, один военнослужащий США серьезно ранен, повреждены 4 бронированных автомобиля.

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